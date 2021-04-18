Kayserispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kasyerispor, Süper Lig'in 36. haftasında Salı günü kendi sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor
Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor
Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

Hes Kablo Kasyerispor, Süper Lig'in 36. haftasında Salı günü kendi sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Kayserispor Cuma günü deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayserispor Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda Konyaspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise topla ile çalışmalar yaptılar. Antrenmana tedavilerine devam edilen İlhan Parlak, Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun yer katılmadı.

Hes Kablo Kayserispor bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek. 20 Nisan Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Cüneyt Çakır Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayserispor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 09:24:14. #1.15#

title