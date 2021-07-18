Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i kadrosuna kattı
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Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i kadrosuna kattı

Kayserispor genç kaleci Bilal Bayazit'i kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Hollanda takımlarından Vitesse Arnhem'de forma giyen 22 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit'i transfer etti.

SÜPER Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Hollanda takımlarından Vitesse Arnhem'de forma giyen 22 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit'i transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Yukatel Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sarı kırmızılılar Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse Arnhem'in Türk asıllı file bekçisi Bilal Bayazit ile anlaştı. Genç kaleci Yukatel Kayserispor'un dün oynadığı Yılport Samsunspor maçını tribünden izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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