Kayserispor genç futbolcusu Hayrullah ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Hayrullah Erkip, "İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi sıra en yenilerinde" dedi.

Kayserispor alt yapısından yetişen Hayrullah Erkip, kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Mutlu olduğunu belirten Erkip, "Çocukluğum, hayalim, Kayserispor ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Başta ailem ve Berna Gözbaşı başkanım olmak üzere üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, malzemecilerimize, sağlık ekibimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi her şey yeni başlıyor. Daha çok çalışma vakti. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi sıra en yenilerinde" ifadelerini kullandı.