Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, şut ve pas çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin