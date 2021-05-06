Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti
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Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti

Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, şut ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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