Kayserispor-Gaziantep maçının ardından
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Kayserispor-Gaziantep maçının ardından

Kayserispor-Gaziantep maçının ardından
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, kazanabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Koşukavak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını ve tüm kurgularını da buna göre yaptıklarını belirtti.

Kazanmak için oyunu riske attıklarını ifade eden Koşukavak, "Kontrataklara göre kurgulanmış bir takıma karşı oynadık. Kazanmamız gerektiği için oyunu riske etmek gerekiyordu. İlk yarıda pozisyonlarımız fazla olmadı. İkinci yarı daha fazla risk aldık ve pozisyon bulduk." dedi.

Kayserispor'un ligde kalması için her türlü fedakarlığı yapacaklarını anlatan Koşukavak, "Golü bulabilirdik son dakikada, Pedro'nun karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol var. O gol olsaydı Kayserispor bu gece itibarıyla ligde kalmıştı. Bundan sonraki maçlarda Kayserispor'u ligde nasıl bırakırız onun mücadelesini vereceğiz. Oyuncularımız kazanmak için çok fazla özveride bulundu. Bu ligde kalmak için oyuncularımız ve biz nasıl bir fedakarlık yapılması gerekiyorsa yapıp Kayserispor'u ligde bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Ricardo Sa Pinto: "Bence adil bir sonuç oldu"

Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, çok yüksek tempoda, zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Sa Pinto, şunları kaydetti:

"Rakibimiz maça baskılı başladı. İlerleyen dakikalardan sonra oyunun kontrolünü biz ele geçirdik. İlk yarıda net gol pozisyonlarını biz yakaladık. İkinci yarı dengeli ve çekişmeli geçti. Rakibimiz uzun toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Biz de onlara karşılık vermeye çalıştık. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. Oyuncularımızın mantalitesi çok iyiydi. Takımda az oynayan oyuncular bile forma şansı bulunca çok iyi mücadele ediyor. Şu anda takımı ekstra motive etmek çok zor oluyor. Geçtiğimiz haftaya kadar ligde 5. olma şansımız vardı. Bu hafta itibarıyla da bu ortadan kalktı ve oyuncularımızı motive etmek zor oluyor. Bence adil bir sonuç oldu. Kayserispor'a gelecekte şans diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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