Kayserispor, Gaziantep maçına hazır
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Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, şut ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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