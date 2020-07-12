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Kayserispor, Gaziantep FK maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Gaziantep FK maçına hazır
12.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:31

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

İdmanı taktiksel çalışmayla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Kayseri ekibi, Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 18.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kaynak: AA

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