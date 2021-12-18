Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı. Sarı kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah forma giyemeyecek. Geride kalan 16 hafta sonunda 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 19 puan topladı. Yarın Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK maçı saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşma da Erkan Özdamar düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

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