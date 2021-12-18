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Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK mücadelesi, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

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AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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