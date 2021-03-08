Kayserispor, galibiyeti kadınlara armağan etti

Hes Kablo Kayserispor'da Hatayspor galibiyeti kadınlara armağan edildi. Başkan Berna Gözbaşı, Kadınlar Günü mesajı yayınladı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3 golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet sevinci hakim. Sarı kırmızılı takım teknik heyet ve oyuncuları, bu galibiyeti kadınlara armağan etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "İçindeki güce inan, 'kadın başına mı yapacaksın, sen anlamazsın, sen yapamazsın' diyenlere inanma. Engellerin tamamen aşıldığı, özellikle kadına şiddetin son bulduğu, lider kadınların sayısının çoğaldığı bir Türkiye dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" mesajı yayınlarken Hatayspor galibiyeti ile ilgili olarak da "Futbolcularımı kutluyorum. Çok güzel bir Kadınlar Günü hediyesi verdiler" dedi.

Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı ve Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de Hatay deplasmanında alınan galibiyeti Kayserispor'a gönül veren kadın taraftarlara armağan ettiklerini dile getirdiler. Kayserisporlu futbolcular da, yayınladıkları video ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını söylediler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı