Kayserispor galibiyete hasret
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Kayserispor galibiyete hasret

22.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:16
Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasını 10 puanla geçiren Hes Kablo Kayserispor, galibiyet hasretini dindiremedi. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kaybeden sarı kırmızılı ekip, 8 haftadır 3 puanı bir arada göremiyor. Bu sezonki ilk galibiyetini 1. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek, son galibiyetini de ligin 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yenerek alan sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı 8 maçta 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti. Kayserispor'un bu sezon oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle;

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Alanyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Erzurumspor 1-3

Ankaragücü-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Sivasspor 1-3

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Hatayspor 0-1

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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