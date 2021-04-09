Kayserispor galibiyet istiyor
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Kayserispor galibiyet istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor galibiyet istiyor

Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 34.haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde devam ediyor. Ligin 33.haftasını Trabzonspor beraberliği ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar 33 puanla 18.sırada tamamladı. Küme düşme potası içerisinde yer alan Hes Kablo Kayserispor kalan son 9 maçında hata yapmak istemiyor. Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son idmanın ardından tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 4 maçtır kazanamayan Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor.

11 Nisan Pazar günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor galibiyet istiyor
Kayserispor galibiyet istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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