Kayserispor, galibiyet hasretine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor
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Kayserispor, galibiyet hasretine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor

02.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:29
Kayserispor, galibiyet hasretine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 10 maç süren galibiyet hasretine yarın oynanacak Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 10 maç süren galibiyet hasretine yarın oynanacak Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen sarı kırmızılı takım, kötü gidişe Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor. Son olarak ligin 4'üncü haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı maçlarda Demir Grup Sivasspor'a 3-1, Çaykur Rizespor'a 1-0, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0, İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 ve Gençlerbirliği'ne 3-2'lik skorlarla mağlup olurken, Galatasaray ile 1-1, Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 1-1 ve Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kayseri temsilcisi oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda rakip filelere 9 gol atarken, kendi kalesinde ise 19 gol gördü. 10 puanla ligin son sırasında bulunan Kayserispor'un eksi 10 averajı bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç yarın saat 19.00'da başlayacak.


Kayserispor, galibiyet hasretine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor
Kayserispor, galibiyet hasretine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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