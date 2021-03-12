Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

12.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:29
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın evinde Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın evinde Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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