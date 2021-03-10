Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

10.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:51
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktörlüğe Uğur Kulaksız'ın göreve getirilmesi ile Hatayspor deplasmanından galibiyetle dönen Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülüyor. Alınan galibiyetle moral bulan sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Kadir Has Tesisleri'nde, Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular top kapma çalışması yaptı.

Kayserispor - Galatasaray karşılaşması 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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