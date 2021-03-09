Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
09.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:44
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil