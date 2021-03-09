Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

09.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:44
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 19:44:29. #1.16#
title