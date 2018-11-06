Kayserispor-Galatasaray Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile 19.00'da BB. Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 14.00'de satışa sunuldu." ifadelerine yer verildi.

Misafir tribün biletlerinin 7 Kasım tarihinde satışa sunulacağı bilet fiyatlarının ise şu şekilde belirlendiği açıklandı:

Batı Alt: 100 TL

Doğu Alt: 70 TL

Doğu-Batı Üst: 50 TL

Kuzey Alt-Üst: 40 TL

Misafir Tribünü: 50 TL