Kayserispor-Galatasaray Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu
Kayserispor'un, Süper Ligin 12. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. En ucuz bilet 40 liradan satışa çıktı.
Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile 19.00'da BB. Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 14.00'de satışa sunuldu." ifadelerine yer verildi.
Misafir tribün biletlerinin 7 Kasım tarihinde satışa sunulacağı bilet fiyatlarının ise şu şekilde belirlendiği açıklandı:
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu-Batı Üst: 50 TL
Kuzey Alt-Üst: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL
YORUMLAR (7)
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Kayseri yıkar gs yi bu hafta. Zaten kadrosunun asları çirkefliklerinden dolayı cezalı, bizde alanyayı yıkıp haftayada TS yi (hamsi avı) avlayıp kendimize geliriz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu fiyata tirübünler boş kalır. . . . . 10 Tl lik yere 50 TL gitmem . ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kayseriiiiii ıhhhhhhhhhhhhh ıhhhhhhhhh :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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taraftar lazım degılmı sıze ucuza versenızeCevap Yaz 2 Yayından KaldırYAVUZ: 50 TL ye Galatasaray maçını izleyeceksin daha ne olacak1 2 Yayından Kaldır