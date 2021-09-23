Kayserispor Galatasaray maçını 7 bin 73 taraftar izledi

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig maçını 7 bin 73 taraftar izledi.

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikada 3 golün atıldığı müsabakaya 7 bin 73 biletli taraftar şahitlik etti. Yukatel Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına destek verdi. Kapalı Kale Taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali, Kayserispor'un Galatasaray karşısında sergilediği futbol ve attığı goller ile haklı bir galibiyet aldığını ifade ederek, "Kayserispor taraftarları olarak her zaman takımımızın yanındayız. Galatasaray maçında harika bir oyun sergileyip bu oyunu 3 golle süsleyen takımımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum" dedi.

Sarı kırmızılı takımın iç sahada oynadığı en fazla seyircinin izlediği karşılaşma Galatasaray müsabakası oldu. Kayserispor'un daha önce sahasında oynadığı Adana Demirspor maçını 1.848 biletli kişi, Kasımpaşa maçını ise 2.366 biletli kişi izlemişti. - KAYSERİ

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