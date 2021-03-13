Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi
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Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi

13.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:09
Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi

Hes Kablo Kayserispor ligin 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi.

Hes Kablo Kayserispor ligin 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor kulüp tesisinden Kadir Has Stadyumu'na kadar taraftar konvoyu ile geldi. Özel araçlarıyla kulüp tesislerine gelen taraftar Kadir Has Stadyumu'na kadar takım otobüsüyle konvoy yaptı. Kulüp otobüsünün stada giriş yapmasının ardından araçlarından inan taraftarlar tezahüratlarda bulundu.


Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi
Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi
Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi
Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi
Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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