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Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde İstanbul'da son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 34 puan topladı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Haberler

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