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Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

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Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBUL (İHA) - Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kadir Has Stadyumunda İstanbul ekibi Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı kırmızılılar tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 5. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor 7 puan topladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma da Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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