Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenör Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve şut çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN