Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

12.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:43
Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü sahasında  karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenör Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve şut çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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