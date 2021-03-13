Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:55
Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Kayserispor - Galatasaray maçı ile devam ediyor. Futbol severler ise Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabını merak etmekte.

Süper Lig'inde Kayserispor - Galatasaray maçında beklenen gün geldi.Taraftarların heyecanlı ve kapışmalı bekleyen Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise detaylarda!

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig Kayserispor - Galatasaray maçı, Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kayserispor - Galatasaray maçı, Bein Sports 1 Digiturk 77 kanalında canlı olarak yayınlanacağı gibi ve Kablo TV 233 üzerinden izlenebilecek.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇISAAT KAÇTA?

13 Mart Cumartesi yani bugün gerçekleşecek olan Süper Ligi Kayserispor - Galatasaray maçı saat 19:00'da başlayacak.

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