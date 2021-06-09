Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi Açıklaması

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, TFF'nin yabancı futbolcu kuralı ile ilgili açıklama yaptı.

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, TFF'nin yabancı futbolcu kuralı ile ilgili açıklama yaptı. Naibi, yabancı kuralının serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulamaya koyacağı 8+6 yabancı futbolcu kararı ile ilgili olarak kısıtlama olmaması gerektiğini söyledi.

Kayseri'de yayınlanan bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, "Yabancı kuralının serbest bırakılması. Çünkü bu sistemi açarken Türk futbolcuyu teşvik etmek amaçlı bir sistemdi. Burada yabancı alınacak diye bir şart yoktu. En az 14 yerli futbolcu olması kuralı vardı. Kulüpler Birliği'nde kararlar gözden geçirilip kaldırılınca, sistem çorba haline döndü. Sistemin ilk hali bana kalırsa çok iyiydi. Beklentim aynı şekilde devam etmesi. Yabancı kısıtlaması olmamalı. Ne olur diye öngörü de bulunmak için Türkiye'de medyum olmak gerekiyor. Her gün değişiyor. Yabancı futbolcu kuralında değişiklik yapılması neticesinde yerli oyuncu fiyatları yükselecek. Bu da üst liglerdeki kalitenin düşeceğinin göstergesi" dedi.

Kayserispor kadrosunda 18 yabancı futbolcunun bulunduğuna dikkat çeken Ali Naibi, tüm oyuncular ve menajerleri ile tek tek görüşüp sonrasında bir karara varacaklarını, TFF'nin alacağı nihai karar neticesinde de kadroda bulunacak yabancı oyuncuları tespit edeceklerini ifade ederek, "Manuel Fernandes ve Wilfried Kanga ve diğer yabancı oyuncularımız ile ilgili net bir karar vermedik. Futbolcuların menajerleri ile görüşüyorum. Burada neden istenilen performansı sergileyemediklerini saptamaya çalışıyorum. Burada neler yaşadıklarını anlamaya çalışıyorum. Bunları analiz ettikten sonra ilk etap kampımızda hepsinin bir şansı olacaktır. Ama şartlar belli olduktan sonra bazıları ile yolları ayıracağız" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Enes Ünal Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:03:26. #1.14#

title