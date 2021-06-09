Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi Açıklaması

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, TFF'nin yabancı futbolcu kuralı ile ilgili açıklama yaptı.

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, TFF'nin yabancı futbolcu kuralı ile ilgili açıklama yaptı. Naibi, yabancı kuralının serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulamaya koyacağı 8+6 yabancı futbolcu kararı ile ilgili olarak kısıtlama olmaması gerektiğini söyledi.

Kayseri'de yayınlanan bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, "Yabancı kuralının serbest bırakılması. Çünkü bu sistemi açarken Türk futbolcuyu teşvik etmek amaçlı bir sistemdi. Burada yabancı alınacak diye bir şart yoktu. En az 14 yerli futbolcu olması kuralı vardı. Kulüpler Birliği'nde kararlar gözden geçirilip kaldırılınca, sistem çorba haline döndü. Sistemin ilk hali bana kalırsa çok iyiydi. Beklentim aynı şekilde devam etmesi. Yabancı kısıtlaması olmamalı. Ne olur diye öngörü de bulunmak için Türkiye'de medyum olmak gerekiyor. Her gün değişiyor. Yabancı futbolcu kuralında değişiklik yapılması neticesinde yerli oyuncu fiyatları yükselecek. Bu da üst liglerdeki kalitenin düşeceğinin göstergesi" dedi.

Kayserispor kadrosunda 18 yabancı futbolcunun bulunduğuna dikkat çeken Ali Naibi, tüm oyuncular ve menajerleri ile tek tek görüşüp sonrasında bir karara varacaklarını, TFF'nin alacağı nihai karar neticesinde de kadroda bulunacak yabancı oyuncuları tespit edeceklerini ifade ederek, "Manuel Fernandes ve Wilfried Kanga ve diğer yabancı oyuncularımız ile ilgili net bir karar vermedik. Futbolcuların menajerleri ile görüşüyorum. Burada neden istenilen performansı sergileyemediklerini saptamaya çalışıyorum. Burada neler yaşadıklarını anlamaya çalışıyorum. Bunları analiz ettikten sonra ilk etap kampımızda hepsinin bir şansı olacaktır. Ama şartlar belli olduktan sonra bazıları ile yolları ayıracağız" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı