Kayserispor, Furkan Polat'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Furkan Polat'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Furkan Polat'ı kadrosuna kattı.
Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 21 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu Furkan Polat, kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Osmanlıspor altyapısında yetişen genç oyuncu, geçen sezonu Çanakkale Dardanelspor'da geçirmişti.