Kayserispor forveti Muris Mesanovic: "Gol atmayı çok özledim" Hes Kablo Kayserispor'un Boşnak golcüsü Muris Mesanovic, "Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Hes Kablo Kayserispor'un Boşnak golcüsü Muris Mesanovic, "Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Gol atmayı özledim" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan ligler öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak golcü futbolcusu Muris Mesanovic antrenmanlarda istekli ve hırsla çalışıyor. Hes Kablo Kayserispor forması ile çıktığı 9 maçta 3 gol atan Muris Mesanovic, "Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım, bu virüsten en kısa sürede kurtuluruz ve yeniden futbola döneriz. Futbolsuz geçen sürede gol atmayı çok özledim. Kalan son 8 maçımızda atacağım goller ile Kayserispor'u başarıya taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA