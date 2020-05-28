HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserispor formasını taraftar tasarlayacak

Hes Kablo Kayserispor kulübü, yeni sezonda kullanmayı planladığı formalarını taraftarlara tasarlatacak.

Kayserispor formasını taraftar tasarlayacak
28.05.2020 08:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:46

Hes Kablo Kayserispor kulübü, yeni sezonda kullanmayı planladığı formalarını taraftarlara tasarlatacak.

Süper Lig'de 12 Haziran'dan itibaren maçlarına devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor, taraftarı ile yeni bir organizasyona imza atacak. Sarı Kırmızılı kulüp, önümüzdeki sezon maçlarda kullanmayı planladığı formalarını taraftarlarına tasarlatacak.

Hes Kablo Kayserispor kulübünün sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından yapılan duyuruda, Yeni sezon formamızı Büyük Kayserispor taraftarı tasarlıyor! Erciyes Dağı motifli forma tasarımlarınızı 07.06.2020 tarihine kadar medya@kayserispor.org.tr adresine gönderebilir yada tasarım paylaşımlarımızın yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Birincilik kazanan tasarım sahibine 1 adet eşofman takımı ve Erciyes'te hafta sonu tatili hediye edilecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Spor
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi! Spor
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın Spor
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak Spor
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test...
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Spor
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Spor
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Hande Ataizi Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Avrupa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Kayserispor formasını taraftar tasarlayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 08:46:30. #1.15#
title