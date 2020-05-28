Kayserispor formasını taraftar tasarlayacak Hes Kablo Kayserispor kulübü, yeni sezonda kullanmayı planladığı formalarını taraftarlara tasarlatacak.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, yeni sezonda kullanmayı planladığı formalarını taraftarlara tasarlatacak.

Süper Lig'de 12 Haziran'dan itibaren maçlarına devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor, taraftarı ile yeni bir organizasyona imza atacak. Sarı Kırmızılı kulüp, önümüzdeki sezon maçlarda kullanmayı planladığı formalarını taraftarlarına tasarlatacak.

Hes Kablo Kayserispor kulübünün sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından yapılan duyuruda, Yeni sezon formamızı Büyük Kayserispor taraftarı tasarlıyor! Erciyes Dağı motifli forma tasarımlarınızı 07.06.2020 tarihine kadar medya@kayserispor.org.tr adresine gönderebilir yada tasarım paylaşımlarımızın yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Birincilik kazanan tasarım sahibine 1 adet eşofman takımı ve Erciyes'te hafta sonu tatili hediye edilecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA