Kayserispor Fenerbahçe'yi güldürmüyor

04.11.2019 14:00

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'nin korkulu rüyası haline geldi.



Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor, rakibine gülmeyi unutturdu.



Rakibi ile bugüne kadar 47 kez karşılaşan ve 9. kez galip gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, son 7 maçında ise sadece 1 kez mağlup oldu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 7 maçta, Kayserispor 4 kez kazanırken Fenerbahçe 1 kez kazandı. 2 maç ise berabere bitti. Kayserispor 7 maçta 15 gol atarken, Fenerbahçe ise 14 gol attı.



Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 müsabaka ve neticeleri şöyle:



2019/2020 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0



2018/2019 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0



2018/2019 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-3



2017/2018 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 0-5



2017/2018 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 3-3



2016/2017 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 4-1



2016/2017 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 3-3 - KAYSERİ

Kaynak: İHA