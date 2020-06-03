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Kayserispor, Fenerbahçe'ye bileniyor

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor, Fenerbahçe'ye bileniyor
03.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:20

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, uzun lig arasından sonra çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar ile ayrılmak istiyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki, her geçen gün futbola yeniden adapte olduklarını ifade ederek, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Oyuncularım performanslarını artırıyorlar. Zorlu bir müsabakaya oynayacağız. Bu maçı kazanmak için en iyi şekilde çalışıyoruz. Umarım her şey güzel geçer ve lige yeniden puanla giriş yaparız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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