Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Uygun
Kaysersipor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un açıklaması KAYSERİ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiğini Fenerbahçe'yi 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
03.11.2019 22:49
Kaysersipor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un açıklaması KAYSERİ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiğini Fenerbahçe'yi 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
VİDEO: Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Uygun