Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Uygun

Kaysersipor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un açıklaması KAYSERİ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiğini Fenerbahçe'yi 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

03.11.2019 22:49

Kaysersipor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un açıklaması KAYSERİ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiğini Fenerbahçe'yi 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

VİDEO: Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Uygun
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.