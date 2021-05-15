Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur"

Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, şampiyon olsalardı başka bir sabaha uyanacaklarını söyleyerek, "Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur" dedi.

Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, şampiyon olsalardı başka bir sabaha uyanacaklarını söyleyerek, "Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur" dedi.

Fenerbahçe, ligin 42. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Son 10 haftadır bu göreve başladıktan sonra her maçımızı hedefi olan takımlara karşı oynadık. Bugün de düşme hattında olan bize kaybederse, rakibinin kazanması durumunda küme düşecek bir rakibe karşı oynadık. Son dakikada da olsa kazanmak tabii ki önemli ama Fenerbahçe'de başarının kriteri şampiyonluktur. Geçen haftaki yapmış olduğumuz hata aslında bize bugün itibariyle çok büyük bir bedel ödetti. Bu anlamda üzgünüm. 10 maçlık periyot içerisinde elimizden gelin yapmaya çalıştık. 7 galibiyet 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık Ne yazık ki o mağlubiyetle şampiyonluğu kaybettik. Aslında kredimizin ve hata yapma şansımızın hiç olmadığı bir ortamda göreve soyunduk. Bu anlamda samimice söyleyebileceğim elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe için hayat devam edecek. Fenerbahçe'de hedefler bitmeyecek bunu da söylemek durumundayız. Tabii şampiyon olsaydık çok başka bir sabaha uyanacaktı Fenerbahçe camiası, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

(Ali Göç - Turan Bulut/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı