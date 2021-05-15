Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar
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Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar

Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında oynayan Harun Tekin, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Gökhan Gönül'ün yerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Ferdi Kadoğlu ile Osayi-Samuel ilk 11'de görev verdiği.

Genç çalıştırıcı kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda Osayi-Samuel solda ise Ferdi Kadıoğlu oynadı. Sosa'nın önünde Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.

Nazım Sangare ve Serdar Aziz 11'e döndü

Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül'ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11'de şans bulurken, Tisserand'ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı.

Son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de şans buldu.

6 hafta sonra Altay kaleyi devraldı

El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig'de oynayamayan Altay Bayındır'a sakalığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de görev verdi.

Harun Tekin ise bu maçta yedek soyundu.

Kayserispor'da tek değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Koşukavak, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11'inde oynayan ve eşi doğum yaptığı için İngiltere'ye giden Lennon'un yerine Ramazan Civelek'e 11 şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekip maça, Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Ramazan Civelek, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak ilk 11 ile çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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