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Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

HES Kablo Kayserispor, 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
09.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:59

HES Kablo Kayserispor, 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından, 11 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına tesislerde devam eden Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, çalışmalarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Karpuzatan Tesisleri'nde Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında ısınma çalışması yapan futbolcular, idmanın 2'nci kısmında çift kale maç ve yan top çalışması yaptı.


Kaynak: DHA

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