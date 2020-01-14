: Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi

14.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:52

Ziraat Türkiye kupasında son 16 turuna gelindi. Sporseverlerin merakla beklediği son 16 turunda bugün Kayserispor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Kayserispor Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri…

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor – Fenerbahçe Yayın Tarihi : 14 Ocak 2020/ Salı

Kayserispor – Fenerbahçe Yayın Saati: 20.30

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Kupası son 16 turu, 14 ve 15 Ocak maçları ATV ekranında olacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesini yönetecek. Karşılaşma ATV kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ!

Kayserispor'un muhtemel 11'i: Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, Emre Demir, Kravets

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Rodrigues, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat Muriqi

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Kayserispor – Fenerbahçe karşılaşması Salı günü saat 20.30'da Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI RÖVANŞI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kayserispor – Fenerbahçe maçının rövanşı ise 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor ilk maçta 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe müsabakasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın.

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