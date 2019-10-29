Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

29.10.2019 15:25

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 9.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 19.00'de Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00'da satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

"Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL

Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL

Misafir Tribün - 65 TL."

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA