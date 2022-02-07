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Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı, İlyas Kaplan - Spor
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Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Ligde oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) son 16 turunda karşılaşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün son idmanını yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, kondisyon ve takım oyunu çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Çalışmasını tamamlayan sarı-kırmızılı kafile havayolu ile İstanbul'a hareket etti. Ülker Stadyumunda yarın oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.


Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Haber

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