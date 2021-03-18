Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
18.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:38
HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.Teknik Sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
- Kayseri
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sercan Küçükşahin