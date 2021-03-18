Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

18.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:38
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.Teknik Sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


- Kayseri
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:41:30. #1.16#
title