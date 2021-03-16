Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor

16.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:48
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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