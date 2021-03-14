Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

14.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:01
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı bir süre takip etti.

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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