Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

27.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:36
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini
Salgın yayılıyor! Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı
Salgın yayılıyor! Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

İlgili Haberler

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor ara vermeden 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor ara vermeden 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Demet Akbağ Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 19:36:29. #1.14#
title