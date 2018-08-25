Kayserispor Evinde Yeni Malatyaspor ile 0-0 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligde 3. hafta maçında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada Kayserispor ve Yeni Malatyaspor zaman zaman etkili ataklar geliştirmek istedi ancak mücadelede gol olmadı.

Bu beraberliğin ardından Yeni Maltyaspor 7, Kayserispor ise 5 puanla haftayı kapttı.

Spor Toto Süper Ligde gelecek hafta Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Maltyaspor, Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.