Kayserispor Evinde Yeni Malatyaspor ile 0-0 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Ligin 3'üncü haftasında Kayserispor evinde Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Ligde 3. hafta maçında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Karşılaşmada Kayserispor ve Yeni Malatyaspor zaman zaman etkili ataklar geliştirmek istedi ancak mücadelede gol olmadı.
Bu beraberliğin ardından Yeni Maltyaspor 7, Kayserispor ise 5 puanla haftayı kapttı.
Spor Toto Süper Ligde gelecek hafta Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Maltyaspor, Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
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