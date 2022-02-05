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Kayserispor evinde 8 maçtır yenilmiyor

Demirören Haber Ajansı, Olcay Düzgün - Spor
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Kayserispor evinde 8 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kaysersipor, dün 4-3 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından evindeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kaysersipor, dün 4-3 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından evindeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında dün karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi. Kayseri temsilcisi bu galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Kayserispor iç sahadaki son 8 maçında, Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1, Göztepe ile 1-1, Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Altay'ı 1-0, Medipol Başakşehir'i 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi. Kayserispor bu mücadelelerde 14 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.


Kayserispor evinde 8 maçtır yenilmiyor

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Haber

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