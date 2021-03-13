Kayserispor evinde 5 maç sonra kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor evinde 5 maç sonra kaybetti

13.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:14
Kayserispor evinde 5 maç sonra kaybetti

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Böyle sonuç aldığımız için üzgünüz. Son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti; 'Adalet' dedi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Böyle sonuç aldığımız için üzgünüz. Son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti; 'Adalet' dedi. Adalet bugün yine vardı ama bunu Galatasaray'dan yana kullandılar" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, "Bütün futbolcularımı kutlamak istiyorum. Çünkü 90 dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. 85 dakika her şeyi yaptılar ama maalesef böyle sonuç aldığımız için üzgünüz. Bu maçta 2-3 tane kırılma noktası vardı. İlk yarının son dakikalarında yediğimiz gol, Galatasaray'ın sarı kart belki kırmızı kart olabilirdi. VAR'a gidebilirdi. Son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti; 'Adalet' dedi. Adalet bugün yine vardı ama bunu Galatasaray'dan yana kullandılar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ümit Özdağ Pervin Buldan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor evinde 5 maç sonra kaybetti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 22:16:30. #1.14#
title