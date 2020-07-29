Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun" Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, TFF'nin kararı ile ilgili olarak 'Çok şükür' derken, "Bu süreç hepimize ders olsun. Artık birlik olalım" dedi.

Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, TFF'nin kararı ile ilgili olarak 'Çok şükür' derken, "Bu süreç hepimize ders olsun. Artık birlik olalım" dedi.

Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Orhan Taşçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından küme düşmenin kaldırılması ve yeni sezonun 21 takımla oynanması kararı ile ilgili olarak "Ne yalan söyleyeyim. bunu sadece temenni olarak görüyordum. Böylesi bir karar, Kayserispor'umuz için çok önemli. Çok değerli. Bunun kıymetini bilelim" dedi.

Orhan Taşçı, "Çok şükür olması gereken oldu. Yapılan tüm haksızlıklara rağmen Kayserispor ait olduğu yerde kaldı. Küme düşmenin ne olduğunu 1 hafta bile olsa anladık. Artık tartışmaları bir kenara bırakıp, tüm şehir olarak birlik olursak ancak başarıya ulaşırız. Emeği geçen herkese teşekkürler" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA