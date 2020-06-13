HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: "Becerisizlik mağlubiyet getirdi"

Hes Kablo Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil, Fenerbahçe mağlubiyetini becerisizlik olarak değerlendirdi.

Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil:
13.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:55

Hes Kablo Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil, Fenerbahçe mağlubiyetini becerisizlik olarak değerlendirdi.

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcularından Mustafa Dil, dün İstanbul'da Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan ve 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona eren müsabakayı değerlendirdi. Mustafa Dil, son 5 dakikaya önde giren Kayserispor'un 2 dakikada 2 gol yiyerek mağlup olması ile ilgili olarak, "Kayserispor muhakkak kazanması gereken bir maç oynadı ve kazanıyordu da. Ancak son dakikalardaki becerisizlik, motivasyon eksikliği ve inançsızlık buna mani oldu" dedi. Mustafa Dil, 3 gollü maç ile ilgili olarak da, "İki takımın da temkinli oynadığı maçta virüsün korkutucu etkisi futbolcuların üzerinde vardı. Ev sahibi ekibin 10 kişi kalması Kayserispor için avantaj oldu. İlk yarıda genel olarak Kayserispor iyi oynadı. Puan veya puanlara daha çok ihtiyacı olan Kayserispor ikinci yarıda golü buldu. Farkı açacak phozisyonları da buldu ama forvetler beceriksizdi, şanssızdı. Sonrasında futbolun görünmeyen kuralı devreye girdi. Atamayana atarlar kuralı işledi. Fenerbahçe 2 dakikada 2 gol bularak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor ise şanssızlığın, becerisizliğin faturasını yenilerek ödedi. Bir çuval inciri berbat ettiler" yorumu yaptı.

1980-1981 sezonunda Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer olan ve uzun yıllar sarı kırmızılı formayı giyen 60 yaşındaki eski futbolcu Mustafa Dil, son olarak Vanspor forması giymişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Spor
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Spor
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Spor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Spor
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Spor
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu Spor
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Son dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Mariah Carey Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Karar Göztepe Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: "Becerisizlik mağlubiyet getirdi" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 18:19:59. #1.15#
title