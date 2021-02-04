Kayserispor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 23'üncü haftasında dün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1'lik sonuçla berabere kalan sarı kırmızılılar, ara vermeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına geçti. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Alanyaspor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise çift kale maç oynadı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN