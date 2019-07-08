Kayserispor, Djedje'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti.

Kayserispor, Djedje'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ön libero mevkisinde görev yapan 29 yaşındaki Djedje ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Djedje, geride kalan sezon İngiltere'nin Watford takımından MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu.

Kaynak: AA
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