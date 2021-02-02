Kayserispor devre arasında 8 transfer yaptı
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Kayserispor devre arasında 8 transfer yaptı

02.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:06
Kayserispor devre arasında 8 transfer yaptı

HES Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

HES Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 2 stoper, 1 sağ bek, 3 orta saha ve 2 forvet oyuncu transferi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında stoper mevkine Uğur Demirok ve Nehuen Paz, sağ beke Ramazan Civelek, orta sahaya Melih Okutan, Besard Sabovic, Karlo Muhar, forvete ise Anton Maglica ve Kevin Luckassen'i transfer etti.

Takıma sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen İlhan Depe TFF 1'inci Lig takımlarından Altay'a giderken Yaw Ackah ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildi. Kendilerine kulüp bulmaları istenen Manuel Fernandes, Wilfride Kanga, Harrison Manzala ve Muğdat Çelik ise kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor devre arasında 8 transfer yaptı
Kayserispor devre arasında 8 transfer yaptı
Kayserispor devre arasında 8 transfer yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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