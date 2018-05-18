Kayserispor, Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-2 Mağlup Oldu
Kayserispor, yeni teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Ligin son haftasından önce teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırıp Ertuğrul Sağlam ile anlaşan Kayserispor, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Sezonu galibiyetle bitiren Yeni Malatyaspor'un gollerini 22. dakikada Buğra Çağıran, 38. dakikada kendi kalesine Sapunaru ve 75. dakikada Adem Büyük kaydetti.
Kayserispor'un golleri ise 81. dakikada Stojiljkovic ve 90+2. dakikada Ryan Mendes'ten geldi.
KAYSERİSPOR LİGİ 9. SIRADA TAMAMLADI
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlerken Kayserispor, 44 puanla 9. sırada ligi bitirdi.
YORUMLAR (1)
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Ülkenin durumunu biliyomsunjz ekonomiyi en çok.dolar 4,50 astı.tl çöktü resmen..Allah sonumuzu hayr etsin inş.yıllarca bu işi yapan biri olarak çok yakın zmaanda 5 tl gelecektir bir kaç haftaya.ülke bunlarla calkalanıyoken böle haberlere gerek yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır