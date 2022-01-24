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Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig maçlarında bu sezon deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig maçlarında bu sezon deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, bu sezon deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu. Geride kalan 23 haftada 12 kez deplasmanda maça çıkan sarı kırmızılılar, sahasında 27 gol gördü. Yukatel Kayserispor, çıktığı 12 maçta 1 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken 7 kez de mağlup oldu. Rakip ağlara 14 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise 27 gol gördü ve 12 deplasman maçını -13 averajla noktaladı.

Yukatel Kayserispor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1.Hafta: Altay-Kayserispor 3-0

3.Hafta: Başakşehir-Kayserispor 0-1

5.Hafta: Hatayspor-Kayserispor 2-1

7.Hafta: Giresunspor-Kayserispor 1-1

9.Hafta: Alanyaspor-Kayserispor 6-3

10.Hafta: Konyaspor-Kayserispor 2-0

12.Hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

14.Hafta: Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

16.Hafta: Beşiktaş-Kayserispor 4-2

18.Hafta: Y.Malatyaspor-Kayserispor 2-2

21.Hafta: Adana Demirspor-Kayserispor 1-1

23.Hafta: Kasımpaşa-Kayserispor 3-1 - KAYSERİ

Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Haber

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